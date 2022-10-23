Управление Роспотребнадзора по Владимирской области на своём официальном сайте проинформировало о...

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области на своём официальном сайте проинформировало о результатах проверки табачных изделий.За 9 месяцев 2022 г. проведено 25 контрольно-надзорных мероприятий, в том числе совместные с Владимирской таможней и по материалам УМВД региона.Проверено 8 913 пачек табачной продукции. Установлено, что 3 566 из них продавались с нарушением обязательных требований. Продукция была импортного производства — из Республики Беларусь.Для рассмотрения в судебные органы направлено 14 дел.Судом вынесены решения о назначении административного штрафа (168 тысяч рублей) и конфискации 3 566 пачек табачных изделий на сумму 277 тыс. рублей.Кроме табачных магазинов, управление Роспотребнадзора по Владимирской области исследовал и интернет. Оказалось, что там также были нарушения.Напомним, дистанционная продажа табачных изделий на территории России запрещена. Незаконные ресурсы были заблокированы.Фото: Pxfuel.com