Ноябрь во Владимирской области обещает быть насыщенным по количеству открытий...

Ноябрь во Владимирской области обещает быть насыщенным по количеству открытий спортивно-физкультурных объектов. Где и какие? В кратком обзоре ГТРК «Владимир».В Коврове достраивают трехэтажный физкультурно-спортивный комплекс на территории школы «Мотодром Арена».В конце августа в своих социальных сетях депутат Игорь Игошин, представляющий в Госдуме Владимирскую область, написал: «В Коврове появится ещё один хорошо оснащённый современный спортивный объект. Немногим больше года на Мотодроме "Арена" идёт строительство физкультурно-спортивного комплекса с газовой котельной. Сегодня строители занимаются "внутрянкой" и благоустройством территории, установкой окон. Объект готов почти на 80 процентов. Общая стоимость его - более 225 миллионов рублей».Напомним, что площадь комплекса более 4,5 тысяч квадратных метров. Проект предусматривает залы для борьбы и спортивной гимнастики, тренажерный зал, общежитие для спортсменов, базу проката и прогулочного инвентаря, буфет. Отапливаться ФСК будет собственной котельной. Официальной даты открытия объекта пока нет, но ожидается, что совсем скоро - в ноябре этого года.Что касается Владимира, то в областном центре появится Горнолыжная трасса на Студеной горе. Заработать она может уже в ноябре 2022 года. Такие перспективы в своих интервью озвучивал губернатор Владимирской области - Александр Авдеев. Тему с открытием склона он держит на особом контроле — из-за неравнодушия к проблеме молодежного спортивного сообщества.По проекту появится несколько трасс для горнолыжников и сноубордистов. Одна – прямая, вдоль подъемника, еще одна – посложнее. Отдельно обустроят трассу для катания на «ватрушках» и учебный склон, чтобы у начинающих лыжников была своя территория. Плюс появится сноупарк, оборудованный трамплинами, трейлами, фанбоксами и другими фигурами. Здесь же планируется проводить соревнования.Директор департамента физической культуры и спорта Владимирской области - Алексей Сипач подтвердил, что открытие Горнолыжной трассы на Студеной горе ожидается 1-го ноября текущего года.Фото: Pxfuel.com