В Иркутске на двухэтажный дом упал самолет Су-30.

В Иркутске на двухэтажный дом упал самолет Су-30.Крушение произошло во время тренировочного полета, который был выполнен с территории авиазавода, расположенного неподалеку. Как сообщает , самолет упал в микрорайоне Ново-Ленино.Факт падения борта подтвердили в областном МЧС. Площадь пожара на месте крушения достигает 200 квадратных метров, по данным . При этом отмечается, что на борту не было боеприпасов.К счастью, в доме, на который рухнул Су-30, не было людей. Правда, погибшие все равно есть – пилоты, выполнявшие учебный полет, не успели катапультироваться.Сейчас на месте крушения самолета работают поисково-спасательные бригады МЧС. В распоряжении телеканал появились кадры с места трагедии.