Интернет буквально заполонили ролики с имитацией верховой езды на лошадях с помощью фигурки коня на...

Интернет буквально заполонили ролики с имитацией верховой езды на лошадях с помощью фигурки коня на палке. Более того, сегодня оказывается существует целое направление- под названием хоббихорсинг, которое пришло из Финляндии и доскакало до Владимира. Чем объяснить это новое увлечение и превратится ли детская забава в настоящий спорт? Выяснял Юрий Колодин.Кире Туруусовой - 11, и она - всегда на коне. Девочка увлекается хоббихорсингом. Мастерит игрушечных лошадей и скачет на них, как на настоящих.– Я занималась раньше верховой ездой, у меня случилась травма и я искала что-то подобное верховой езде. И вдруг нашла вот этих прекрасных хорсиков. И стала заниматься. Я самостоятельно занималась с ними ну и как рукоделие.Хоббихорсинг - это не только новый взгляд на скачки, но и рукоделие. Не обязательно скакать на хорсах, процесс их создания тоже увлекает. Ребята, занимающиеся хоббихорсингом соревнуются в уникальности своих плюшевых друзей. Самое главное, что игрушка сделана своими руками.– Я сама шью. У меня есть собственная выкройка, я нашла ее в интернете распечатала и она готова. Материала специально покупаю.Опытные всадники - те, что седлают настоящих коней - одобряют увлечение подрастающего поколения.– Я думаю надо смотреть по желанию детей. Если на вашей конюшне кто-то очень хочет этим заняться, пожалуйста организовывайте кружок, очень классно. Нанимайте каких нибудь преподавателей, сами занимайтесь с детьми, шейте вместе с ними эти лошадки. Это очень мило и прикольно. Если возникает желание, но если такого желания нет то совершенно не обязательно включать это нововведение. Проще ножками попрыгать через припятские как все это все время на любых конюшнях делали.Люди, скачущие на плюшевых лошадях через барьеры, хоть и выгладят забавно, но выкладываются по-полной. Дисциплина требует хорошей физической подготовки. Национальная федерация хоббихорсинга уже разрабатывает программу, чтобы подать ее в комитет по спорту. Пока же это просто забавное увлечение.Юрий Колодин, Илья Хлудов.Вести-Владимир