Об этом сообщает полиция межмуниципального отдела МВД России «Муромский» и издание...

Об этом сообщает полиция межмуниципального отдела МВД России «Муромский» и издание «Муром24.рф».Так, неизвестный позвонил жительнице города и, представившись сотрудником банка, под предлогом приостановки оформления кредита и перевода денежных средств на «безопасный счет», украл 300 000 рублей.По аналогичной схеме местный мужчина (1970 года рождения) лишился более 500 000 рублей, переведя свои сбережения на неустановленный банковский счет.Жительница Мурома (1981 года рождения) также поверила "телефонному мошеннику" и потеряла более 200 000 рублей.По всем фактам в настоящее время сотрудники полиции МО МВД России «Муромский» проводят проверки.Фото: Pxfuel.com