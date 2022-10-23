На официальном сайте департамента ветеринарии Владимирской области в разделе «Новости» появилась...

На официальном сайте департамента ветеринарии Владимирской области в разделе «Новости» появилась ссылка на опрос-обсуждение об утверждении дополнительных требований к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу на территории региона: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/discussions/poll/341920/Поучаствовать могут все желающие и неравнодушные. Главное - быть зарегистрированным на портале «Госуслуги».Правила затрагивают владельцев домашних животных, проживающих в квартирах и частных домах, в том числе ведущих личное подсобное хозяйство. Они также распространяются и на приюты для бездомных животных.Из любопытного — теперь прописаны нормативы проживания для собак в квартирах:для собак 22,5 кг и крупнее – 2,5 кв.м.;для средних собак 16 – 22,5 кг – 1,8 кв.м.;для небольших собак 10 – 16 кг – 1,1 кв.м.;для мелких собак менее 10 кг – 0,6 кв.м.Наконец-то озвучены проблемные моменты, которые возмущают многих жильцов многоквартирных домов, а именно:не допускается загрязнение животными мест общего пользования в жилых помещениях (лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы);не допускается загрязнение животными - в общественных местах: на детских и спортивных площадках, пешеходных дорожках, тротуарах, в скверах, дворах.В случае загрязнения указанных мест владельцы животных обязаны обеспечить их уборку с применением средств индивидуальной гигиены.С полным текстом проекта можно ознакомиться по ссылке: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/discussions/poll/341920/Свои поправки и предложения можно внести через портал «Госуслуги» до 7 ноября.Фото: Pxfuel.com