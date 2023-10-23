Министр здравоохранения Владимирской области проведет личный прием пациентов с онкозаболеваниями в...
Министр здравоохранения Владимирской области проведет личный прием пациентов с онкозаболеваниями в Муроме.
Важная информация для пациентов, страдающих онкологией, и их родственников.
В Муроме пройдёт встреча с Министром регионального здравоохранения.
Когда? И где?
Во вторник (24 октября) на базе Муромской городской больницы №1.
Точный адрес: ул. Ленинградская, д.32/5, административный корпус, 1 этаж, кабинет главной медсестры.
Прием начнется в 11.00.
Важно!
Приём будет проходить без предварительной записи, в порядке очереди.
Встреча организована для жителей округа Муром и Муромского района.
Фото: официальный telegram-канал Министерства здравоохранения Владимирской области