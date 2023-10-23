Министр здравоохранения Владимирской области проведет личный прием пациентов с онкозаболеваниями в...

Министр здравоохранения Владимирской области проведет личный прием пациентов с онкозаболеваниями в Муроме.Важная информация для пациентов, страдающих онкологией, и их родственников.В Муроме пройдёт встреча с Министром регионального здравоохранения.Когда? И где?Во вторник (24 октября) на базе Муромской городской больницы №1.Точный адрес: ул. Ленинградская, д.32/5, административный корпус, 1 этаж, кабинет главной медсестры.Прием начнется в 11.00.Важно!Приём будет проходить без предварительной записи, в порядке очереди.Встреча организована для жителей округа Муром и Муромского района.Фото: официальный telegram-канал Министерства здравоохранения Владимирской области