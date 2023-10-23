26 передвижных комплексов фотовидеофиксации размещены на новых участках автодорог во Владимирской...
26 передвижных комплексов фотовидеофиксации размещены на новых участках автодорог во Владимирской области
Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта Владимирской области, в период с 23.10 по 29.10.2023 передвижные комплексы фотовидеофиксации будут размещены на следующих участках автодорог:
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 2 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 6 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 4 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 9 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 12 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 17 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 18 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 13 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» 246 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» 323 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» 249 км;
- а/д Колокша – Кольчугино – Александров – В. Дворики 11 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 4 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 7 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 8 км;
- а/д Владими-Улыбышево-Коняево 8 км;
- а/д М-7 «Волга» 109 км;
- а/д М-7 «Волга» 110 км;
- а/д М-7 «Волга» 128 км;
- а/д М-7 «Волга» 245 км;
- а/д М-7 «Волга» 273 км;
- а/д М-7 «Волга» 294 км;
- а/д Муром- М-7 «Волга» 14 км;
- а/д Бетонка-Черново 3 км;
- а/д Владимир-Муром-Арзамас 118 км;
- а/д Владимир-Муром-Арзамас 19 км.
Фото: freepik.com