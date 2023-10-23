Представители компании рассказали первому заместителю губернатора Александру Ремиге, как им удалось достичь такого результата.

Представители компании рассказали первому заместителю губернатора Александру Ремиге, как им удалось достичь такого результата.В декабре 2022 года наша область первой в стране приняла закон об ответственном ведении бизнеса. Его цель снизить административную нагрузку для юридических лиц, которые ответственно подходят к своей деятельности, инвестируя в экологию, кадры, а также финансово устойчивы и развиваются, вкладывая в экономику региона. Законом предусмотрена оценка предприятий и компаний региона в соответствии с их ключевыми показателями экономической деятельности, а также оценивая их вклад в социальную сферу Владимирской области. В обновленном реестре юридических лиц, признанных ответственными инвесторами, Аби входит в тройку лидеров. О том, как удалось достичь такого результата, представители компании рассказали первому заместителю губернатора Владимирской области Александру Ремиге и журналистам.Растущий бизнесДля гостей организовали экскурсию на завод по производству колбасных изделий. Они увидели несколько производственных участков – от формовки до склада готовой продукции. Гостей сопровождал исполнительный директор производства Александр Чувашов.На каждом участке - современные цеха, оснащенные высокопроизводительными линиями и оборудованием. Как подчеркнула генеральный директор Аби Татьяна Трифонова, компания нацелена на создание технологичных и безопасных производств. Поэтому уже на стадии разработки предпочтение отдают проектам, которые соблюдают самые жесткие требования по санитарным нормам и пищевой безопасности. Более того, готовый проект проходит дополнительную экспертизу, чтобы подтвердить соответствие этим нормам.В 2021 году на Владимирском инвестиционном конгрессе Аби заключила с администрацией нашей области соглашение, по которому обязались построить два современных завода. Планируемый объем инвестиций оценивали в 16 млрд руб. На текущий момент в создание вложено уже 17,3 млрд.Ввод в эксплуатацию новых производств позволит компании существенно нарастить объемы выпускаемой продукции и сохранить тенденцию последних лет, когда производства Аби прирастали ежегодно по показателям выпускаемой продукции. Так, в 2022 году совокупный объем произведенной продукции составил 400 тысяч тонн. В этом, по оценке Татьяны Трифоновой, прирост должен быть на уровне 10 процентов. Производственные мощности существующих производств рассчитаны на выпуск 450 тысяч тонн в год.- После сдачи в эксплуатацию двух заводов увеличим выпуск в два раза, - рассказала Татьяна Владимировна. - Первый завод по производству колбасных изделий находится на этой площадке. Его планируемая мощность - 500 тонн готовой продукции в сутки, запуск намечен на конец 2023 года. Второй будет выпускать готовую продукцию. Максимальный объём - 10 тыс. тонн в месяц.Новый завод уникален по своему технологическому решению. Производственные линии там разместили на двух этажах. Они зеркальны. В том числе и за счёт этого мы намерены так значимо увеличить объёмы выпускаемой продукции.Важен каждый сотрудникРеализация масштабного инвестиционного проекта Аби позволит создать порядка 3000 рабочих мест. Татьяна Трифонова отметила, что уже идёт набор желающих. Причём необходимы как представители управляющего звена, так и рабочий персонал. Для сотрудников здесь сформирован солидный соцпакет.- Аби - системообразующие предприятие российской экономики - производит продукты питания и обеспечивает продовольственную безопасность страны, - подчеркнула Татьяна Владимировна. - Компания реализует крупные инвестпроекты, которые направлены не только на расширение производственных мощностей, но и на улучшение условий трудящихся. Сейчас у нас работает около 12 тысяч сотрудников. Компания применяет систему стимулирующих и мотивационных мер поддержки. В частности, предусматривает единовременные выплаты при рождении, удочерении (усыновлении) детей, подарки к Дню знаний. В этом году у нас небывалое количество первоклассников - 600 детей сотрудников впервые пошли в школу. Мы покупаем для ребят сотрудников билеты на представления, новогодние подарки.Иногородним компенсируем стоимость съема жилья. Можно воспользоваться и корпоративным транспортом. Сотрудники компании получают дополнительные медицинские услуги: УЗИ-диагностику и консультации узких специалистов. Ежемесячно на территории предприятия работают передвижные комплексы здоровья, в которых ведут приём лучшие врачи региона. Кроме того, поддерживаем инициативы сотрудников в сфере социального образования и благотворительности. Многие годы оказываем помощь Воскресной школе, детским домам, ветеранам. Для нас эта работа важна.Татьяна Трифонова отметила и возможности профессионального роста. Аби реализует совместные программы с ведущими вузами региона - ВлГУ и РАНХиГС. Сотрудники компании проводят лекции и практические занятия для студентов, знакомят их с предприятием.- Мы заинтересованы и в том, чтобы наши учащиеся получали качественное образование, и в том, чтобы после окончания вуза оставались в регионе. Самых талантливых и активных приглашаем в Аби. Помимо этого, есть программы стажировки, - заметила она.Область поддержалаГенеральный директор высоко оценила усилия регионального правительства по поддержке современных, социально ориентированных компаний и назвала своевременным появление во Владимирской области закона, который содействует и поощряет компании, инвестирующие в создание комфортных условий труда, современных рабочих мест, которые реализуют социальные, благотворительные, образовательные, экологические и иные программы.- Закон очень своевременный и важный для бизнеса, - сказала Татьяна Трифонова. - У нас достаточно много времени занимала процедура получения исходно-разрешительной документации, разрешения на строительство, прежде чем техника выходила на стройплощадку. Теперь процедура ввода в эксплуатацию ускорена, для таких активно растущих и динамично развивающихся производств, как наше, это очень ценно.Александр Ремига подробно рассказал, какие цели и задачи стояли перед разработчиками закона. Судя по первым откликам предпринимательского сообщества, законодательная инициатива оказалась эффективной.- Одна из основных задач при его разработке - снижение административной нагрузки на предпринимательское сообщество. В рамках закона и принятых соответствующих подзаконных актов подписано более 60 услуг – муниципальных, региональных, которые предоставляют ресурсоснабжающие организации. С ними заключено соответствующее соглашение. Это позволило в 2-3 раза сократить сроки прохождения процедур согласования для инвесторов, - отметил первый вице-губернатор.А также он подробно рассказал о механизме отбора предприятий и фирм при рейтинговании, заметив, что все компании, входящие в группу Аби, прошли анкетирование и показали высокий результат - от 94 до 108 баллов - лучший показатель среди предприятий пищевой промышленности.- Все без исключения компании Аби находятся в группе «Ответственный бизнес». Регион отмечает хороший тренд: владимирские компании борются за этот статус. Первоначально после рейтинования его получили 57 компаний. Сейчас анкеты подали более 200 предприятий и фирм. Этот показатель - лучшее подтверждение тому, что владимирский бизнес заботится о своей репутации. Позитивный тренд - один из основополагающих факторов развития нашей экономики. Мы работаем в полном взаимодействии с бизнес-сообществом, как это и должно быть. Должна быть синергия в экологической и социальной повестке, в первую очередь, при создании материальных и нематериальных мер стимулирования сотрудников. Сейчас на рынке труда мы боремся за каждого специалиста. Группа Аби и все, кто зарекомендовал себя ответственным бизнесом, показывают лучшие практики, которые достойны тиражирования, и, чаще всего, малый бизнес берёт их за основу и внедряет, - подчеркнул Александр Ремига.