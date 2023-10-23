Администрация Владимира и прокуратура Владимирской области прокомментировали появление розовой...
Администрация Владимира и прокуратура Владимирской области прокомментировали появление розовой жидкости в реке Рпень.
В минувшие выходные в популярных сообществах ВКонтакте появились видеоролики с фактом вероятного загрязнения реки в районе строительства Рпенского проезда.
На записи отчётливо видно, как река окрасилась в ярко розовый цвет.
В скором времени в группе «Подслушано во Владимире» появился комментарий от официального аккаунта администрации областного центра:
«… Данным вопросом по поручению руководства города занимается начальник управления по охране окружающей среды Сергей Сухопаров. Планируется оперативный забор анализа воды. По итогу появления дополнительной информации будем вас информировать в наших социальных сетях».
Прокуратура Владимирской области также прокомментировала ситуацию:
«Владимирской природоохранной прокуратурой проводятся проверочные мероприятия по факту возможного загрязнения реки Рпень.
Владимирской природоохранной прокуратурой по поручению прокуратуры региона организованы проверочные мероприятия по факту возможного сброса загрязняющих веществ в реку Рпень.
На место происшествия выехал Владимирский природоохранный прокурор Андрей Широких совместно со специалистами Министерства экологии и природопользования Владимирской области.
В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, в случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования».
В данный момент известно, что источник загрязнения определён.
Специалисты Водоканала взяли пробы воды на анализ. Результат будет известен чуть позже.
Сообщается, что ситуация с загрязнением реки Рпень остаётся на контроле прокуратуры.
Фото: скрин из видео группы Вконтакте «Подслушано во Владимире»