Звезда Дома-2 не просто нашла себе молодого любовника. Виктория Боня еще и без зазрения совести увела его из семьи.

Звезда "Дома-2" не просто нашла себе молодого любовника. Виктория Боня еще и без зазрения совести увела его из семьи.Не так давно всплыли пикантные подробности личной жизни телезвезды: ее нынешний "бойфренд" оказался моложе на 13 лет. Любви все возрасты покорны, но стал известен и еще один интересный момент: во время знакомства с Викторией Боней Руслан Гасанов был женат.Таисия Василешникова, теперь уже бывшая жена нынешнего молодого человека Виктории Бони, к сожалению или к счастью, не успела родить ему детей. На далекой израильской земле Руслан встретился с телезвездой и не смог устоять. После легкой интрижки мужчина захотел перейти на более серьезный уровень."Для меня было важно, чтобы человек сам принял решение!" — объяснила Виктория Боня на своей странице в очень известной, но запрещенной социальной сети.Виктория Боня подчеркнула, что не хотела способствовать распаду семьи — по ее словам, дело лишь в нежелании заводить какие-либо серьезные отношения с несвободным мужчиной. Сам Руслан о предыдущих отношениях говорить не желает, зато с удовольствием говорит об отношениях новых."Я родился, чтобы любить Вику", – сказал избранник блогерши.Бизнесмен давно владеет питейным заведением в столице ОАЭ и явно может себе позволить очень многое. Возможно, что именно он оплатил пластику лица для своей новой возлюбленной: видимо, Виктория Боня очень хочет смотреться ровесницей Руслана.