Татьяна Буланова призналась, что решилась исполнить свою мечту и осчастливить молодого мужа.

Татьяна Буланова призналась, что решилась исполнить свою мечту и осчастливить молодого мужа.Уже больше трех лет знаменитая на всю страну артистка счастлива в отношениях с бизнесменом Валерием Рудневым. Когда легенда российской сцены рассекретила свой роман, далеко не все поверили, что он обернется чем-то большим. Однако в июне этого года влюбленные стали мужем и женой. А теперь, спустя несколько месяцев после свадьбы, Татьяна Буланова и ее избранник уже задумываются о пополнении.Как известно, в свои 54 года известная певица является мамой двоих сыновей. Старшего наследника, Александра, звезда родила в первом браке с музыкантом Николаем Тагриным, а отцом младшего, Никиты, стал футболист Владислав Радимов. Оказалось, что исполнительница планирует осчастливить и третьего мужа, который моложе ее на 19 лет.уточняет, что о своем решении Татьяна Буланова сообщила в студии одной из телепередач. Знаменитость рассказала, что собирается снова стать мамой. Более того, звезда морально готовится к рождению сразу двоих детей.По словам артистки, как мама двоих сыновей, она мечтает о девочке. Тем временем ее супруг Валерий хочет стать отцом сына. Поэтому Татьяна Буланова надеется, что в их семья появятся дети обоих полов. Певица надеется, что их общая с мужем мечта реализуется в ближайшее время."Я думаю, что через какое-то время все получится. В идеале – и мальчика, и девочку", – поделилась Татьяна Буланова.Вполне возможно, что подготовка звезды к пополнению уже принесла результаты. Некоторые подозревают, что певица может находиться в положении прямо сейчас. Как "Дни.ру" ранее, Татьяна Буланова не смогла скрыть округлившийся живот, появившись на публике.