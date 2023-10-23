Эксперт Надежда Туманова рассказала о главных проблемах демографии во Владимирской области. Какая...

Эксперт Надежда Туманова рассказала о главных проблемах демографии во Владимирской области.Какая демографическая ситуация в нашем регионе сейчас? Как на статистику влияют меры профилактики абортов? Что вынуждает женщин прибегнуть к такому отчаянному шагу? О каких последствиях предупреждают врачи и как можно помочь женщинам в этой ситуации не погубить маленькую жизнь? Обсудили в интервью с главным внештатным специалистом по акушерству, гинекологии и репродуктивному здоровью регионального Министерства здравоохранения Надеждой Тумановой.