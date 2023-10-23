В мире 5 млн человек ежегодно умирают от онкологических заболеваний. В России злокачественные образования становятся причиной смерти 300 тыс больных. Проклятый рак не щадит никого...

В мире 5 млн человек ежегодно умирают от онкологических заболеваний. В России злокачественные образования становятся причиной смерти 300 тыс больных. Проклятый рак не щадит никого...31 октября ему исполнилось бы 44 года. В этот день родные и коллеги соберутся на Троекуровском кладбище столицы, чтобы почтить его память и сказать добрые слова. Корреспондент "Дни.ру" накануне скорбной даты побывал на могиле звезды Первого канала.Илья Костин работал корреспондентом в информационной программе "Время", делал репортажи из Ирака и Чечни, освещал военные конфликты, работал в президентском пуле, в дни теракта на Дубровке вел включения с места событий.Последний репортаж Ильи Костина вышел в эфир 2 сентября 2018-го. В ту пору репортер уже знал о своем неизлечимом онкологическом заболевании, но продолжал работать. А 17 апреля 2019-го Ильи не стало. Проклятый рак! Похоронили любимого всею страной журналиста на 17-м участке престижного московского Троекуровского кладбища, рядом с ушедшей месяцем ранее певицей Юлией Началовой.Изначально на могиле Ильи стоял простой деревянный крест, который позже сменил лаконичный гранитный памятник. На нем выбит логотип Первого канала и висит портрет Ильи – навсегда оставшегося молодым и красивым... Господь отмерил ему очень мало!..