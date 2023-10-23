ГТРК Владимир вошла в число лауреатов всероссийского телефестиваля Берега. В Тарусе он...

ГТРК "Владимир" вошла в число лауреатов всероссийского телефестиваля "Берега".В Тарусе он проходит ежегодно под патронатом ВГТРК. А организует масштабный смотр ГТРК "Калуга". В числе лауреатов "Берегов" этого года- и государственная телерадиокомпания "Владимир". О фестивале, который объединяет- Мария Платанюк.Объединяя берега и регионы... Калужская Таруса- русский город на Оке- вновь встретила телевизионщиков со всех уголков необъятной страны. У Тарусского смотра телевизионных фильмов и программ- статус всероссийского. Ежегодно его проводит ГТРК "Калуга" под патронатом ВГТРК.Эльза Ахметбекова, корреспондент ГТРК "Орёл":- Я здесь впервые. И для меня Калужская область стала настоящим сказочным местом, которое стоит посетить любому человеку. Здесь душа отдыхает. Экскурсии очень интересные. А самое главное, люди, которые здесь находятся и нас окружают.Город Цветаевой, Паустовского, Ахмадуллиной. Та самая- русская Таруса- бережно хранит свою историю и самобытный облик. Участников всероссийского фестиваля ждали экскурсии по калужской земле, а также мастер-классы. Для журналистов их провели ведущий телеканала "Культура" Филипп Бегак и Наталья Литовко, "лицо" и "голос" телеканала "Россия-24".Наталья Литовко, ведущая телеканала "Россия 24":- Это могут быть профессиональные фотоаппараты, телефоны, которые снимают видео высокого разрешения. Это технологический прогресс и в телевидении тоже. *Если мы говорим об интервью, необязательно уже так чинно, классично разговаривать. Можно быть чуьб более вальяжным, чуть более своим.Историко- культурное, художественное наследие, патриотизм, великие имена России, жемчужины архитектуры, народное искусство. Спектр тем всероссийского фестиваля "Берега" широк. Председатель жюри, заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов говорит о том, как креп смотр, который родился в теперь уже далеком 2004-ом году на берегах Оки.Рифат Сабитов, заместитель генерального директора ВГТРК, руководитель регионального департамента, председатель жюри всероссийского фестиваля "Берега":- Сегодня это уже всероссийский фестиваль, на который на этот конкретно фестиваль представлено почти 500 работ. 489. Из 73-ех регионов Российской Федерации, а начиналось всё в пределах Центрального федерального округа. Это говорит о том, что фестиваль интересен. Нужен и востребован. Большое спасибо вам всем, дорогие журналисты, потому что без ваших работ, без вас, этот фестиваль бы не состоялся.Сотни российских журналистов состязались в нескольких номинациях: от лучшей образовательно-просветительской программы до очерка и операторской работы. В финал вышли 32 работы. Лауреатом "Берегов" в номинации "Лучший телевизионный репортаж" стала и государственная телерадиокомпания "Владимир". Члены жюри высоко оценили материал, посвященный старообрядцам владимирского края. Тем, кто крепок в вере. И свято хранит свои духовные традиции. Символична и история Троицкого храма Владимира, о которой "Вести" рассказали в репортаже.Строительство Троицкой церкви началось в 1913-ом. И стало свидетельством изменений в стране. В 1905-ом в стране был принят Указ об укреплении начал веротерпимостиНепросто так на этом месте был храм построен, а в 17-ом веке это было место казни. Здесь сжигали старообрядцев. И неслучайно архитектура храма напоминает костёр.Гран-при всероссийского фестиваля "Берега" уехал в Кемерово. Главную награду фестиваля завоевал наш коллега Остап Григорьянц, корреспондент и ведущий программы "Вести- Кузбасс". Работа- победитель рассказывает о "гусельных дел мастерах".Остап Григорьянц,корреспондент ГТРК "Кузбасс", обладатель гран-при всероссийского фестиваля "Берега":- Мы старались. Эту работу снимали 2 оператора. Это работа про гусли. 2 кемеровчанина. Ожин заслуженный работник культуры, второй- автослесарь. И того, и другого объединяет то, что они делают гусли.Как важно хранить истоки- об этом произведения владимирского поэта Андрея Филинова. Члена Союза российских писателей. Свои строки в Тарусе он прочёл лично. Так что у "Берегов" появилась и современная литературная страницаАндрей Филинов, директор филиала ВГТРК ГТРК "Владимир", член Союза российских писателей:- Так вдыхай же со светлой тоской, этот воздух в горчинкой медвяной... Гусь-Хрустальный, да Юрьев-Польской, низ каменный, верх деревянный.Знакомство с местным фольклором- на церемонии закрытия выступал народный коллектив "Тарусские зори", яркая церемония закрытия, а главное- дружеское общение и бесценный обмен опытом. "Берега" - это символ единения и верности своему зрителю.Мария Платанюк "Вести-Владимир" при содействии ГТРК "Калуга".