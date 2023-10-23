Киновед Елена Куценко и актриса Яна Поплавская рассказали о перспективах детского кино. Во...

Киновед Елена Куценко и актриса Яна Поплавская рассказали о перспективах детского кино.Во Владимире завершил свою работу первый фестиваль детского и семейного кино "Киноперемена". Его участниками стали известные режиссеры, ведущие, актеры театра и кино.О закулисье киносмотра и перспективах детского кино в интервью "Вестям" рассказали киновед и программный директор фестиваля Елена Куценко и актриса, наставник детского жюри Яна Поплавская.