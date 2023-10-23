Бывший участник шоу Comedy Club и Stand Up на ТНТ Руслан Белый* рассказал, как сейчас живет за границей и на что.

Бывший участник шоу Comedy Club и Stand Up на ТНТ Руслан Белый* рассказал, как сейчас живет за границей и на что.Как выяснилось, супруге Руслана Белого* 23-летней Ольге дорогие подарки не требуются и вещи класса-люкс тоже не нужны. Она обходится без этих всех показателей принадлежности к высшему обществу. А все почему? Потому что пришел конец роскошной жизни. "Я говорю супруге: "Я тебе обещаю, у нас будет не роскошная жизнь", — рассказывает Руслан.В одном из недавних интервью бывший участник и продюсер комедийных проектов на канале ТНТ Руслан Белый* рассказал о том, как ему живется за границей и как он зарабатывает.Этой весной он с женой уехал из России и решил обосноваться в Испании. Там же у комика родилась дочь.Руслан Белый* признается, что за границей платят многим меньше, чем в России. По словам артиста, работает он, не покладая рук. Однако семья Белого* живет не бедно. Гонорары хоть и скромные у Руслана, но, при этом, он может позволить себе жизнь среднего класса благодаря тем деньгам, которые заработал в России. "Сейчас живу, по сути, на то, что у меня есть", – отметил комик. Также он признался, что объем выступлений тоже пострадал. Размаху большого нет, как в России.Как признается Руслан Белый*, его главная задача в обеспечении семьи сейчас – оставаться на одном уровне. И никакой речи о накоплениях нет. Белый* отмечает, что самый лучший вариант финансовой стабильности для его семьи сейчас – это жить на проценты.На вопрос о возможном возвращении назад в Россию Белый* ответил, что сомневается в том, что когда-то приедет обратно. Однако комик счел возможным, что однажды его дочь вернется на родину.* Руслан Белый внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента