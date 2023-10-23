Метеорологи предупредили жителей Владимирской области о «капризной зиме». И касается это не только...

Метеорологи предупредили жителей Владимирской области о «капризной зиме».И касается это не только владимирцев, но и всех регионов Центральной России.Прогнозом погоды на предстоящую зиму (2023-2024) с россиянами на днях поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Он сообщил, что в зимний период температура будет сильно колебаться.Именно по этой причине будущей зимой гололед и гололедица станут «частными гостями». Пора задуматься об обуви со специальной подошвой!И уже сейчас метеорологи предупреждают об аномально тёплом феврале в 2024 году. Нас может ожидать «ранняя весна».Правда, это не исключает, что в отдельные дни будут и традиционные (сильные) заморозки.На заметку:Метеорологи отмечают, что "дальнеиграющие" прогнозы сбываются лишь на 70-80 процентов.Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в свою очередь, также пообещал «капризную зиму» с переменчивой погодой, много слякоти.Он отметил, что погода на большей части России предстоящей зимой будет на 1-3 градуса выше нормы.Что касается блаженнейшего времени, то наступление полноценных холодов («климатической зимы») владимирцам следует ожидать совсем скоро - в ноябре.Определяющим фактором для грядущей зимы Тишковец назвал «явление Эль-Ниньо» — повышение температуры поверхности Тихого океана.Так что — никаких «лютых морозов» в декабре-феврале, по прогнозам метеорологов, не предвидеться. Скорее, наоборот — прогнозируется «мягкая», но очень «капризная» зима. Проверим?Фото: pxfuel.com