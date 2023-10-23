Мужчина и женщина сгорели на пожаре во Владимирской области. Следователями СК проводится...

Мужчина и женщина сгорели на пожаре во Владимирской области.Следователями СК проводится процессуальная проверка по факту гибели мужчины и женщины в результате пожара.22 октября были обнаружены останки мужчины и женщины на месте пожара в частном доме в деревне Абросимово Камешковского района, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Деревянный дом полностью сгорел. Общая площадь пожара составила 72 квадратных метра.Следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, опрашиваются лица, выполняется комплекс иных проверочных мероприятий, направленных на установление причины возгорания и других обстоятельств произошедшего.Фото: ГУ МЧС по Владимирской области