На текущей неделе, с 23 по 29 октября, на автомобильных дорогах 33-го региона будут действовать 26 передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.

На текущей неделе, с 23 по 29 октября, на автомобильных дорогах 33-го региона будут действовать 26 передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области.Камеры слежения установят на федеральной трассе М-7 «Волга», а/д Р-132 «Золотое кольцо» и других дорогах.