На железной дороге сгорел ящик питания камер видеонаблюдения. Инцидент произошел на пересечении дорог «Ковров-Сарыево», около станции «Ковров». ЧП было зафиксировано 22 октября, эту

На железной дороге сгорел ящик питания камер видеонаблюдения. Инцидент произошел на пересечении дорог «Ковров-Сарыево», около станции «Ковров». ЧП было зафиксировано 22 октября, эту информацию подтвердили РИА Новости в пресс-службе Горьковской железной дороги. Сообщается, что предварительная причина пожара – поджог, рядом найдены канистры из-под бензина. Диверсант еще не найден. По факту случившегося проводится проверка. На движение