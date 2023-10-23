Народные приметы на 24 октября. Почему в Филиппов день увидеть ворону было плохим знаком? 24...

Народные приметы на 24 октября. Почему в Филиппов день увидеть ворону было плохим знаком?24 октября 2023 года отмечается народный праздник Филиппов день. В Филиппов день крестьяне привозили на мельницу зерно для обмола. Первыми инструментами для измельчения пшеницы были пестик и ступка. Впоследствии зерно стали перемалывать, а не дробить. С годами процесс измельчения совершенствовался. Со временем были созданы ручные мельницы.Другое название этого дня — Филиппова канитель. Это связано с тем, что в этот момент начинается время слякоти, грязи и грязи, когда дороги становятся непроходимыми.Что можно делать в Филиппов день?В этот день представительницы прекрасного пола занимались рукоделием. Поэтому сегодня активный и энергичный день, когда все дела удаются на отлично.В этот благоприятный период можно начинать любые дела, связанные со сферами жизни – работой, домом, садом. Этот день хорош практически для всего.Хороший день для решения денежных проблем, а также хорошо покупать землю и недвижимость.Что нельзя делать в Филиппов день?Не торопитесь принимать сложные решения, отложите принятие решений до благоприятного момента.В этот день нельзя играть с огнем — такое развлечение может привлечь злых духов.Предки запрещали в этот день смотреть на ворон (считать ворон, т. е. ничего не делать). Если это сделать, то можно столкнуться с бедами.Народные приметы на 24 октября 2023 годаЕсли в Филиппов день выпал иней – к снегопаду.Если утром будет туман, начнется оттепель.Снег падал на мокрую землю и не растаял – ранняя весна.Если утром идет снег, зима будет суровой.Увидеть тусклую луну в дымке – жди ненастья.Листья на деревьях шелестят – будет снегопад.Ясное ночное небо – к морозам.Фото: freepik.com; pxfuel.com