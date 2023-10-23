Народные приметы на 24 октября. Почему в Филиппов день увидеть ворону было плохим знаком?
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Народные приметы на 24 октября. Почему в Филиппов день увидеть ворону было плохим знаком?
24 октября 2023 года отмечается народный праздник Филиппов день. В Филиппов день крестьяне привозили на мельницу зерно для обмола. Первыми инструментами для измельчения пшеницы были пестик и ступка. Впоследствии зерно стали перемалывать, а не дробить. С годами процесс измельчения совершенствовался. Со временем были созданы ручные мельницы.
Другое название этого дня — Филиппова канитель. Это связано с тем, что в этот момент начинается время слякоти, грязи и грязи, когда дороги становятся непроходимыми.
Что можно делать в Филиппов день?
В этот день представительницы прекрасного пола занимались рукоделием. Поэтому сегодня активный и энергичный день, когда все дела удаются на отлично.
В этот благоприятный период можно начинать любые дела, связанные со сферами жизни – работой, домом, садом. Этот день хорош практически для всего.
Хороший день для решения денежных проблем, а также хорошо покупать землю и недвижимость.
Что нельзя делать в Филиппов день?
Не торопитесь принимать сложные решения, отложите принятие решений до благоприятного момента.
В этот день нельзя играть с огнем — такое развлечение может привлечь злых духов.
Предки запрещали в этот день смотреть на ворон (считать ворон, т. е. ничего не делать). Если это сделать, то можно столкнуться с бедами.
Народные приметы на 24 октября 2023 года
Если в Филиппов день выпал иней – к снегопаду.
Если утром будет туман, начнется оттепель.
Снег падал на мокрую землю и не растаял – ранняя весна.
Если утром идет снег, зима будет суровой.
Увидеть тусклую луну в дымке – жди ненастья.
Листья на деревьях шелестят – будет снегопад.
Ясное ночное небо – к морозам.
Фото: freepik.com; pxfuel.com