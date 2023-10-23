Именно здесь вы реже всего замечаете пыль и грязь. Обратите внимание на рекомендации специалиста.

Именно здесь вы реже всего замечаете пыль и грязь. Обратите внимание на рекомендации специалиста.Самое грязное место в вашем доме – совсем не унитаз. Нет. Руководитель клининговой компании Optimum Clean, Никита Губкин в интервью назвал самые грязные места в квартире.Итак, первое, на что нужно обратить внимание – это плинтусы, которые так неочевидно расположились между стеной и полом. Место труднодоступное, и обычное мытье полов здесь не поможет. Спасти ситуацию с их очисткой поможет парогенератор или зубная щетка.Далее – обратите внимание на ванную комнату. А точнее, на то, как быстро там скапливаются бактерии из-за идеальной влажной среды для их размножения. Особенно важно по этой причине – проветривать помещение, как сообщает эксперт. Но и отбеливателем тоже полезно пользоваться.Верхние поверхности шкафов на кухне отмыть сложно не только из-за пыли, но и из-за слоя жира, который там "нарастает" годами. Вам поможет средство для чистки духовых шкафов и обезжириватель.Места за крупными бытовыми приборами требуют особого внимания. Ведь не сдвигающийся холодильник, например, таит за своим фасадом много "интересного".Однако внимание чистюли должны привлекать и предметы в доме. Стоит уделить время чистоте пультов и выключателей, игровых геймпадов, которые следует протирать спиртосодержащими жидкостями.Также "рекордсменами" по сбору микробов и патогенной среды являются кухонные раковины, шторки в ванной, разделочные доски и зубные щетки. Потому – губку на кухне лучше менять раз в неделю, а разделочную доску – раз в два-три месяца, как сообщает эксперт.