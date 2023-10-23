Бородина известна как ведущая нашумевшего проекта Дом-2. Несмотря на то, что шоу продолжает пользоваться популярностью, Ксения появляется там все реже и реже.

Бородина известна как ведущая нашумевшего проекта "Дом-2". Несмотря на то, что шоу продолжает пользоваться популярностью, Ксения появляется там все реже и реже.Став гостьей авторской программы Павла Воли, Ксения Бородина объяснила, почему почти не участвует в проекте. При этом звезда не покидает его окончательно.Ксения Бородина стала ведущей телепроекта "Дом-2" на ТНТ в 2004 году. И с тех пор является его несменной наставницей, помогая участникам строить свою любовь. Беседуя с Бородиной, Павел Воля даже решил пошутить на тему ее многолетней работы в телестройке. Комик сказал, что, по всей видимости, Ксению держат там в заложниках, и предложил ей воспользоваться услугами юриста.Однако знаменитая телеведущая ответила, что это вовсе не так. Она пояснила, что в связи с интенсивным участием в самых разных проектах, а также из-за учебы она практически не появляется в "Доме-2" и фактически числится там формально. Также Ксения добавила, что хочет развиваться и двигаться дальше.Так, например, Бородина согласилась на съемки в программе «Последний герой. Остаться семьей». А в прошлом году на канале ТНТ вышло шоу "Женский клуб" с участием звезды. Помимо Бородиной над проектом работали Яна Кошкина, Екатерина Скулкина, Ольга Картункова и Алина Герман. В рамках программы обсуждались актуальные проблемы современных женщин. Телепередача выходила по будням в дневное время.Тем не менее, проект вскоре перестали транслировать. Ксения Бородина объяснила это тем, что многие желающие посмотреть шоу не могут этого сделать, так как его показывают днем. Но, к сожалению, проект так и не возобновил свою работу.В последнее время Ксения Бородина все чаще становится героиней различных обсуждений, связанных с ее личной жизнью. Телеведущая имеет двоих детей от разных мужей. В связи с этим некоторые обвиняют Бородину, считая неправильным давать советы по поводу семейных отношений, если сам не можешь наладить личную жизнь. Но Ксения не согласна с мнением критиков и утверждает, что вполне компетентна в этом вопросе.