Вместо старой дороги – новые канализационные сети и перемолотая каша из глины. Жители частного сектора в Гусь-Хрустальном больше не могут подъехать к собственным домам. Как рассказывают

Вместо старой дороги – новые канализационные сети и перемолотая каша из глины. Жители частного сектора в Гусь-Хрустальном больше не могут подъехать к собственным домам. Как рассказывают люди, проблемы начались с июня этого года, когда на улице 9 Января начали проводить сети водоснабжения и водоотведения к новым домам для многодетных семей. Светлана Сидорова, жительница дома №