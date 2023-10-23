Прокуратура города Владимира через суд добилась установления «неустойки» недобросовестному...
Прокуратура города Владимира через суд добилась установления «неустойки» недобросовестному перевозчику.
Выяснилось, что при проверке прокуратурой города у индивидуального предпринимателя, занимающегося пассажирскими перевозками, были обнаружены нарушения требований законодательства в сфере транспортной безопасности.
Напомним, перевозчики обязаны оснастить автобусы видеонаблюдением (видеозаписью) в пассажирском салоне и в кабине водителя.
«Поскольку индивидуальным предпринимателем названная обязанность в срок не исполнена, прокурором в Ленинский районный суд Владимира направлено исковое заявление об обязании перевозчика оснастить транспортные средства камерами видеонаблюдения и видеозаписи. Решением суда требования удовлетворены...» - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.
Сообщается, что несмотря на принимаемые судебными приставами меры принудительного исполнения, решение должником до настоящего времени так и не исполнено.
Как итог: прокурором города направлено в Ленинский районный суд Владимира заявление о взыскании судебной неустойки за неисполнение - в пользу муниципального образования.
Требования были удовлетворены.
В данный момент ответчику установлен «астрент» в размере 5 000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения.
На заметку:
Астрент — разновидность денежного штрафа, определяемого судом, на случай неисполнения должником обязательства, установленного судебным решением.
Фото: pxfuel.com