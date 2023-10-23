Прокуратура города Владимира через суд добилась установления «неустойки» недобросовестному...

Прокуратура города Владимира через суд добилась установления «неустойки» недобросовестному перевозчику.Выяснилось, что при проверке прокуратурой города у индивидуального предпринимателя, занимающегося пассажирскими перевозками, были обнаружены нарушения требований законодательства в сфере транспортной безопасности.Напомним, перевозчики обязаны оснастить автобусы видеонаблюдением (видеозаписью) в пассажирском салоне и в кабине водителя.«Поскольку индивидуальным предпринимателем названная обязанность в срок не исполнена, прокурором в Ленинский районный суд Владимира направлено исковое заявление об обязании перевозчика оснастить транспортные средства камерами видеонаблюдения и видеозаписи. Решением суда требования удовлетворены...» - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Сообщается, что несмотря на принимаемые судебными приставами меры принудительного исполнения, решение должником до настоящего времени так и не исполнено.Как итог: прокурором города направлено в Ленинский районный суд Владимира заявление о взыскании судебной неустойки за неисполнение - в пользу муниципального образования.Требования были удовлетворены.В данный момент ответчику установлен «астрент» в размере 5 000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения.На заметку:Астрент — разновидность денежного штрафа, определяемого судом, на случай неисполнения должником обязательства, установленного судебным решением.Фото: pxfuel.com