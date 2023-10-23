Стало известно, что Алла Пугачева уехала из страны, в которой провела последние полтора года.

Стало известно, что Алла Пугачева уехала из страны, в которой провела последние полтора года.Долгие годы Примадонна строила карьеру в России, а затем пожинала плоды своих трудов и наслаждалась славой. Ни у кого не было сомнений, что она всегда будет носить статус царицы российской эстрады. Однако весной 2022 года певица неожиданно оставила родную страну в непростое для нее время, перебравшись за границу вместе с мужем и детьми. Больше года Алла Пугачева жила с семьей в Израиле и, казалось, не собиралась никуда уезжать.Недавно обстановка в стране, которую Примадонна и супруг выбрали своим пристанищем, сильно обострилась. Тогда многие начали подозревать, что звездная чета не станет рисковать и выберет себе новый дом. Вскоре муж известной певицы развеял слухи, заверив, что его семья не собирается никуда уезжать. Но, как выяснилось, юморист был не совсем честен.Неделю назад неожиданно стало известно, что супруг Аллы Пугачевой отправляется в тур по Европе. А теперь Израиль решила покинуть и сама Примадонна. Как пишет телеканал , артистка в спешке уехала из страны вместе с двойняшками Лизой и Гарри.Предполагается, что теперь знаменитая семья обоснуется на Кипре. Как пишут СМИ, в 2017 году певица получила гражданство этой страны и приобрела там недвижимость. Впрочем, как "Дни.ру" ранее, этот иностранный паспорт в коллекции Примадонны далеко не единственный. Как бы там ни было, в окружении звезды утверждают, что Алла Пугачева планирует провести на новом месте ближайший год.