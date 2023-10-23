23 октября мы отмечаем День работников рекламы.

23 октября мы отмечаем День работников рекламы. Все мы так или иначе причастны к этому виду уже почти что искусства. В коллекции музея-заповедника «Александровская слобода» хранятся сотни разнообразных образцов рекламной продукции конца XIX - начала XX вв. Среди них особым «шиком» выделяются упаковки кондитерской фабрики «Товарищество Эйнемъ». Коробки отделывали шелком, бархатом, кожей. Рекламу фирмы несли театральные программки, наборы-сюрпризы с вложенными в коробку конфет открытками. Эксклюзивные сладости всегда продавались со специальными аксессуарами – фирменными салфетками и специальными щипчиками для конфет. Для фабрики писал музыку свой композитор, и покупатель в красивой упаковке с карамелью или шоколадом получал ноты «Шоколадного вальса», «Вальса монпансье», «Танца какао» или «Кекс-галопа». Кстати, музыку для «Эйнемъ» сочинял Яков Фельдман (автор известного романса «Ямщик, не гони лошадей!»).Дизайн фантиков и вкладышей для именитых кондитеров разрабатывали настоящие художники (зачастую знаменитые – Врубель, Бакст, Бенуа). Кстати, известный иллюстратор сказок Иван Билибин создал эскизы шоколадной серии «в русском стиле», и не только.Иным образом в коллекции музея представлена театральная рекламная продукция, включающая не один десяток листовок рубежа веков. В 70-х годах XIX столетия на центральных улицах и площадях сначала Москвы, Санкт - Петербурга, а затем и других городов России появляются первые рекламные тумбы и столбы для театральных объявлений. Реклама становится не только элементом городской среды, но и своеобразным камертоном вкусов горожан.Местные «культурные» образцы представлены, в основном, программками спектаклей, концертов, фильмов, приглашениями, объявлениями, входными билетами на народные спектакли и благородные собрания и пр. Они просты по форме, иногда - бедны по цвету и содержанию, а полиграфическое исполнение оставляет желать лучшего: бумага розовых, желтых, зеленых тонов слишком тонка. Но эти незатейливые провинциальные листки очень ценны, ведь с их помощью мы получаем представление о запросах, интересах и вкусах публики.Хранитель коллекций музея-заповедника Елена Жесткова рассказывает: «Среди прочего выделяется реклама единственного на тот период в Александровском уезде театра в селе Струнино при Товариществе Соколовской Мануфактуры, принадлежавшей местному купцу Асафу Ивановичу Баранову. Вдохновителем и организатором театра, хора и оркестра при фабрике являлся Владимир Васильевич Зубов, талантливый педагог и музыкант, один из потомков купеческого рода Зубовых. Программы театральных постановок свидетельствуют о насыщенной культурной жизни небольшого села и его окрестностей. О серьезном подходе В.В.Зубова к подбору репертуара говорят названия спектаклей: «Не все коту масленица» (1902), «Не так живи как хочется» (1899) А. Островского и пр. В отдельных программах отмечалось, что для проведения некоторых спектаклей будут приглашены «артисты русского драматического искусства под режиссерством артиста московских частных театров». О цене на входные билеты сообщалось просто и лаконично: «цена местам обыкновенная» или «вход на спектакли бесплатно». В верхней части театральных программ крупным шрифтом был выделен текст, извещающий зрителей о том, что все спектакли идут «с дозволенья начальства» или «с разрешения г. исправника Александров.уезда».«В самом Александрове театральные постановки и оперы в исполнении местных и заезжих артистов шли на двух сценах: в помещениях женской и мужской гимназий по ул. Московской (ныне ул. Ленина и ул.Советская) и в зале городского Общественного собрания. В программках – «броские» названия спектаклей, например: «Жертва эгоизма» (драма в 3-х действиях): «Коршун в чужом гнезде», «Бегство из воровского притона», «Страсть сильнее рассудка». Причем здесь же театралу давался поучительный наказ: «Не гонись за счастьем позорным, коль век свой можешь честью ты прожить». Примечательно, что подробное изложение содержания постановок в то время было обязательным. Составной и в основном заключительной частью спектаклей были либо «грандиозные танцевальные вечера до трех часов ночи под оркестр военной музыки с боем конфетти, серпантина и летучей почты», либо давался «простой обыкновенный грандиозный бал». В некоторых театральных программах помещался анонс будущих спектаклей, например: «...будет поставлена СИЛЬНАЯ драма в 5-и действиях под названием «Кручина», - дополняет главный хранитель музея-заповедника Елена Жилкина.А еще александровцы любили кино. На Большой Московской улице, в доме Косолапова находился кинема-театр под названием «Рекорд», который был открыт для населения «в будни с 6-и до 12-и, а в праздники - от 1-го и до 12-и часов». В его помещении проходил показ в ту пору популярных у горожан картин: «Трагедия русской балерины», «Наследники», «Праздник цветов» и др. Под названием некоторых картин был выделен текст, который подчеркивал их музыкальное сопровождение, например: «Картины иллюстрирует пианистка Шатан - Плюто и скрипач Э.Сея». Здесь же давалось и краткое содержание картин, обязательно указывались цены на места: взрослые платили от 20 до 40 копеек, дети и нижние чины - по 10 копеек, а учащиеся выкладывали по 15 копеек за один входной билет.Минуло полтора столетия, а культурная жизнь в «средневековой столице» очень сходна с той, ушедшей – кинотеатр, театральные и музыкальные постановки любителей и профессионалов на разных сценах... Вот только, пожалуй, в прошлое уходят подробные рекламные листки –честные свидетели и яркие «рассказчики» той эпохи.