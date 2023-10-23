В аккаунте звезды российского шоу-бизнеса появился мужчина, похожий на Сергея Лазарева. Внимание вопрос: кто украл Сережу?

В аккаунте звезды российского шоу-бизнеса появился мужчина, похожий на Сергея Лазарева. Внимание вопрос: кто украл Сережу?На официальной странице известного певца Сергея Лазарева подписчики вдруг увидели парня в белых шортах и спортивной майке, косвенно напоминающего их любимого певца. Этот "парень" с очевидной небритостью как-то искоса поглядывает в камеру телефона через зеркало, словно намекая: "Все, теперь я вместо вашего кумира!". И непрямо ведь смотрит, а так, чтобы не заметили подписчики подвоха! Вот это новость – россияне не узнали в заросшем мужчине кумира миллионов! Неужели Лазарев завел двойника?А, если без шуток, то Сергей Лазарев очень постройнел и похорошел, набрал несколько дополнительных кило мышц на руках, чем не забыл похвастаться на своей странице в соцсети. В подписи к фото он подметил, что "готовится к зиме", когда все обычно "готовятся к лету".Скорее всего, шалость удалась, и поклонницы Сергея Лазарева в самое ближайшее время смогут по достоинству оценить его "выход". Но ведь и действительно – хорош же! И летом, и зимой, и в снег, и в зной!Помимо всего прочего, Сергей Лазарев сообщает нам всем, что спорт – это жизнь. И даже, если ты уныл и не весел, а на улице почти зима и тьмущая тьма, – это не значит, что нужно забросить свое здоровье. Наоборот, ему нужно уделять побольше времени. Намек поняли. Берем гантели и срочно в спортзал!