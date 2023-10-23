Дождь, начавшийся сегодня утром, 23 октября, будет идти до позднего вечера и может представлять угрозу ЧС. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Владимира со ссылкой на управление гражданской

Дождь, начавшийся сегодня утром, 23 октября, будет идти до позднего вечера и может представлять угрозу ЧС. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Владимира со ссылкой на управление гражданской защиты. Возможны обрывы ЛЭП и линий связи, появление ДТП, нарушения в работе систем ЖКХ, обрушение ветхих конструкций и деревьев, потопы на заниженных участках местности. Сотрудники управления гражданской защиты