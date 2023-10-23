Синоптики спрогнозировали жителям Владимирской области дожди с мокрым снегом. Водителям на этой...

Синоптики спрогнозировали жителям Владимирской области дожди с мокрым снегом.Водителям на этой неделе надо быть очень аккуратными, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.В Центральной России ожидается похолодание и дождь с зарядами мокрого снега.Во Владимире и по области прогнозируется гололедица.Однако на следующей неделе, по словам Евгения Тишковца - «Ленте.ру», в Центральную Россию придет мощное потепление. Именно поэтому замену резины на зимнюю пока можно отложить.«… Я бы просто ограничил поездки на личном автотранспорте на этой неделе, а когда на следующей неделе наступит мощное осеннее тепло, снова сел бы на железного коня» - пояснил Евгений Тишковец.24 октября во Владимире и во Владимирской области ожидается до 0°C. Правда, ощущаться такая температура будет, как -5°C.В течение дня прогнозируется дождь со снегом. А к вечеру и ночи температура опустится до -2°C.Давление в течение дня начнёт повышаться: от 737 до 749 мм ртутного столба.Ветер — северный, до 4 метров в секунду. Спокойное магнитное поле.Народный прогноз погоды или народные приметы на 24 октября:«Утром 24 октября снег пошел – зима будет суровой»;«Продолжается листопад – готовьтесь к сложному году, поскольку погода будет переменчивой»;«Ясная луна – к морозу»;«Если опустился туман – будет оттепель».Фото: pxfuel.com