Синоптики спрогнозировали жителям Владимирской области дожди с мокрым снегом.
Водителям на этой...
Синоптики спрогнозировали жителям Владимирской области дожди с мокрым снегом.
Водителям на этой неделе надо быть очень аккуратными, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
В Центральной России ожидается похолодание и дождь с зарядами мокрого снега.
Во Владимире и по области прогнозируется гололедица.
Однако на следующей неделе, по словам Евгения Тишковца - «Ленте.ру», в Центральную Россию придет мощное потепление. Именно поэтому замену резины на зимнюю пока можно отложить.
«… Я бы просто ограничил поездки на личном автотранспорте на этой неделе, а когда на следующей неделе наступит мощное осеннее тепло, снова сел бы на железного коня» - пояснил Евгений Тишковец.
24 октября во Владимире и во Владимирской области ожидается до 0°C. Правда, ощущаться такая температура будет, как -5°C.
В течение дня прогнозируется дождь со снегом. А к вечеру и ночи температура опустится до -2°C.
Давление в течение дня начнёт повышаться: от 737 до 749 мм ртутного столба.
Ветер — северный, до 4 метров в секунду. Спокойное магнитное поле.
Народный прогноз погоды или народные приметы на 24 октября:
«Утром 24 октября снег пошел – зима будет суровой»;
«Продолжается листопад – готовьтесь к сложному году, поскольку погода будет переменчивой»;
«Ясная луна – к морозу»;
«Если опустился туман – будет оттепель».
Фото: pxfuel.com