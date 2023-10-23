Следователи рассказали о задержании самой жестокой банды Москвы, на «счету» которой убийства во...

Следователи рассказали о задержании самой жестокой банды Москвы, на «счету» которой убийства во Владимирской областиРечь идёт про банду «Северные». Эта жестокая группировка с конца 1990-х годов держала в страхе Сергиев Посад. И на ее счету десятки убийств. Сейчас за решеткой находятся 7 бандитов, еще трое ждут суда. О том, как следователям удалось выйти на них, рассказали «РИА Новости».Как сообщается, банда образовалась в 1997-м:«Все знали друг друга с детства — играли в одном дворе, вместе учились. Спортивные, без вредных привычек. Часто встречались в самом центре Сергиева Посада, в ресторане "Север", — отсюда и название группировки. Занимались тем, что "отжимали" бизнес: начинали с владельцев сувенирных и продуктовых лавок, с годами вышли на сетевые магазины. Постепенно взяли под контроль все новые заведения в городе...» - пишут наши коллеги из «РИА Новости».Действовали бандиты хитро и постепенно распространили влияние на всю территорию города. Дошло до того, что коммерсанты, прежде чем развивать какое-то дело, согласовывали каждый шаг с членами группировки."Первое убийство совершили в 1997-м. Тогда лидер банды Виктор Лазовский решил избавиться от другого авторитетного участника, который критиковал его решения", — говорит руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области Антон Сероус.Среди новичков в группировке не было людей с криминальным прошлым: кто-то только пришел из армии, кто-то перебивался подработками. Обещали хорошую зарплату и "карьерный рост"."У банды было не менее 46 единиц огнестрельного оружия. Пистолеты, автоматы, 6 000 боеприпасов к ним, взрывчатые вещества, взрывные устройства, а также пять реактивных противотанковых гранат РПГ-18 и осколочные гранаты", — перечисляет Сероус.С годами члены группировки стали действовать осторожнее. Убивали в безлюдных местах, прятали трупы, уничтожали не только оружие, но и патроны в арсеналах с аналогичным серийным номером.Всего за время существования "Северских" возбудили 30 уголовных дел. Их рассматривали по отдельности и во всех случаях расследование прекращали — не могли установить подозреваемых.В 2019-м следователи и полицейские пришли к выводу, что речь идет о большой авторитетной группировке, и объединили все в одно производство.По словам следователей, в банде состояло не менее 18 человек. Сейчас в деле "Северских" почти 30 убийств, совершенных в Московской, Ярославской, Костромской и Владимирской областях.«… Преступники пока в СИЗО, на их счету — десять убийств и пять покушений. Кроме того, им вменяют незаконное приобретение и хранение оружия и взрывчатки. На свободу они выйдут совсем не скоро» - рассказали корреспонденты «РИА Новости».Фото: пресс-службе СК России по Московской области Дмитрий Гладышев во время следственных действий; https://ria.ru/20231022/kriminal-1903667615.html