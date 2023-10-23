Смотрите Вести в 14.30: Прохожие задержали пьяного с пистолетом.
Пальба в Гусе.
- Пьяная...
Смотрите "Вести" в 14.30: Прохожие задержали пьяного с пистолетом.
Пальба в Гусе.
- Пьяная стрельба в Гусь-Хрустальном... Нетрезвого молодого человека с пистолетом задержали сами горожане.
Бастион пал.
- Теперь известно - на Добросельскую. Жители последнего дома на пути Рпенского проезда переезжают. Изменятся ли сроки сдачи дороги?
Замечательный сосед
- И еще об одном переезде... Устрашающая южная мухоловка впервые обнаружена во Владимире. Биологи в восторге...