Смотрите Вести в 14.30: Прохожие задержали пьяного с пистолетом. Пальба в Гусе. - Пьяная...

Смотрите "Вести" в 14.30: Прохожие задержали пьяного с пистолетом.Пальба в Гусе.- Пьяная стрельба в Гусь-Хрустальном... Нетрезвого молодого человека с пистолетом задержали сами горожане.Бастион пал.- Теперь известно - на Добросельскую. Жители последнего дома на пути Рпенского проезда переезжают. Изменятся ли сроки сдачи дороги?Замечательный сосед- И еще об одном переезде... Устрашающая южная мухоловка впервые обнаружена во Владимире. Биологи в восторге...