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Смотрите "Вести" в 9.00: как удалось уговорить упрямых жителей последнего дома переселитьсяДорога свободна- Успеть за месяц. Нет больше препятствий на пути Рпенского проезда. Как удалось уговорить упрямых жителей последнего дома переселиться?Грядут перемены- Что изменится в городе оружейников? Губернатор Александр Авдеев с рабочей поездкой в Коврове.Обзор МЧС- Профилактические рейды и прохладные проводы на пенсию. Обзор недели от регионального управления МЧС.