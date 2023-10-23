Роман Костомаров – пример мужества и силы духа для всех нас. Он вырвался из рук смерти и сейчас возвращается на лед!

Роман Костомаров – пример мужества и силы духа для всех нас. Он вырвался из рук смерти и сейчас возвращается на лед!17 декабря в ВТБ “Арена” состоится большой юбилейный гала-концерт в честь 50-летия Ильи Авербуха. Серебряный призер Олимпиады и продюсер 16 сезонов “Ледникового периода” соберет на "ВТБ Арена" друзей и коллег, которые принимали участие во многих его постановках. Среди них – Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Албена Денкова и Максим Ставиский,"Я рад, что мои коллеги, за 20 лет совместной работы давно ставшие даже больше чем коллегами и друзьями, согласились принять участие в этом проекте, – говорит Авербух. – Главное, что мне хотелось бы сказать этим шоу – сказать огромное спасибо всем тем людям, кто идет рядом со мной по этой жизни".Главный сюрприз юбилейного шоу Ильи Авербуха "Вместе и навсегда. Версия 50" – выход на лед Романа Костомарова. Напомним, 10 января 2023 года жизнь фигуриста разделилась на "до" и "после". Он 175 дней провел в больнице Коммунарки, куда попал с пневмонией, а вышел инвалидом 1-й группы – без стоп и кистей. Но олимпийский чемпион не сломался. Сегодня он, хотя и с протезами, занимается фитнесом, водит машину, плавает. А у Авербуха впервые после трагедии выйдет на лед. Зрители, конечно, встретят этого героя со слезами на глазах."Я с детства учился управлять голеностопом и всеми мышцами, которые задействованы в катании. Сейчас я этого лишен. Но кататься буду все равно. Осталось купить ботинки большого размера, подстроить коньки, потому что нога теперь карбоновая, и она не сжимается в ботинке так, как это делает нормальная стопа", – сообщил прославленный фигурист "Дни.ру".