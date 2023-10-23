Спасатели предупредили, что Владимирскую область зальют проливные дожди. В период до 23 часов 23...

Спасатели предупредили, что Владимирскую область зальют проливные дожди.В период до 23 часов 23 октября местами по области ожидаются сильные осадки. Преимущественно в виде дождя, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области..Это повышают риски возникновения ЧС, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, авариями на объектах энергоснабжения, предупреждают спасатели.Тем временем, Энергетики филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» осуществляют усиленный контроль за электроснабжением потребителей региона в режиме повышенной готовности.К оперативному реагированию готовы 96 бригад: 337 человек и 180 единиц техники, сообщила пресс-служба "Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго".Фото: https://www.pxfuel.com