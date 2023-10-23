Стало известно, как будет выглядеть новый арт-объект Сердце в руках В областной столице к...

Стало известно, как будет выглядеть новый арт-объект "Сердце в руках"В областной столице к новогодним и рождественским праздникам появится новый арт-объект. Крупная световая фигура вошла в перечень украшений города, которые указали в контракте городской администрации на сайте госзакупок.Арт-объект называется "Сердце в руках". И будет выглядеть примерно так. Высота - свыше 3-х метров. В декабре его установят на одной из центральных улиц города. Также в списке 16 световых кронштейнов "Шары на ветке" и 66 нитей в цветах российского триколора. Начальная цена контракта - более девятисот тысяч рублей. Окончание подачи заявок - 26-го октября.