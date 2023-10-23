В воскресенье вечером к школе №1 подъехали несколько полицейских машин. Сотрудники правоохранительных органов стояли с торца здания на улице Никитской. Сначала на место не пускали

В воскресенье вечером к школе №1 подъехали несколько полицейских машин. Сотрудники правоохранительных органов стояли с торца здания на улице Никитской. Сначала на место не пускали прохожих, один из полицейских отправлял людей в обход. Позже полосу между Золотыми воротами и корпусом ВлГУ временно заблокировали – транспорт направили в объезд. Как сообщают очевидцы, из-за этого на Большой