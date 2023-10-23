Крупный пожар произошел в деревне Абросимово Камешковского района. Есть погибшие. Загорелись сразу два дома, один из них выгорел дотла. Трагедия случилась 22 октября. Пожарные получили

Крупный пожар произошел в деревне Абросимово Камешковского района. Есть погибшие. Загорелись сразу два дома, один из них выгорел дотла. Трагедия случилась 22 октября. Пожарные получили сообщение около половины пятого утра. К месту происшествия выехали 14 огнеборцев на четырех спецмашинах. Евгения Плаксий, зам. начальника пресс-службы МЧС области По прибытии пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение дома №29