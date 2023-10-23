Мужчина упал в Клязьму во время рыбной ловли. Инцидент произошел в Гороховецком районе 22 октября, об этом сообщили в министерстве региональной безопасности. Выбраться из воды пострадавшему

Мужчина упал в Клязьму во время рыбной ловли. Инцидент произошел в Гороховецком районе 22 октября, об этом сообщили в министерстве региональной безопасности. Выбраться из воды пострадавшему помог сотрудник аварийно-спасательной службы. Температура воды в это время года около 12 градусов. К месту происшествия приехала скорая помощь. Пострадавшего передали медикам. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: vk.com/d_bezopasnosti_vo