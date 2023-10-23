В рамках реализации программы «Профессионалитет» в Ковровской академии 21 октября состоялся День открытых дверей.

В рамках реализации программы «Профессионалитет» в Ковровской академии 21 октября состоялся День открытых дверей. В числе гостей вуза – более 200 учащихся школ города Коврова и района, их родители, а также представители Вязниковской школы.Единый день открытых дверей был организован в каждом образовательном учреждении нашей страны, которое включено в федеральный проект «Профессионалитет» национального проекта «Образование». Благодаря проекту в вузах, техникумах и колледжах создаются и развиваются специализированные кластеры и центры с современными лабораториями для подготовки квалифицированных кадров и реализации образовательных программ под запросы предприятий.В Ковровской академии будет создан такой центр уже в 2024 году.В рамках мероприятия с приветственным словом выступила ректор КГТА Елена Евгеньевна Лаврищева, которая рассказала о перспективах обучения в КГТА и энергомеханическом колледже, важности получения качественного образования в родном городе, а также о тесном взаимодействии вуза с ведущими работодателями региона по вопросу трудоустройства наших выпускников.О преимуществах обучения в КГТА, особенностях образовательного процесса и работе военного учебного центра в вузе рассказали проректор по учебной работе и развитию Смольянинова Юлия Владимировна и начальник отдела довузовской подготовки и профориентации Шварева Ирина Станиславовна.Гостям вуза был презентован Образовательно-производственный центр «Подготовка кадров оборонно-промышленного комплекса Владимирской области», реализуемый в рамках проекта «Профессионалитет». Обозначены условия и преимущества обучения по актуальным специальностям и профессиям. 8 новых лабораторий будут работать под потребности практического профобучения для студентов колледжа и вуза уже со следующего года. Отрасль промышленности, для которой планируется подготовка кадров в рамках деятельности кластера – машиностроение. Центр будет располагаться на первом этаже лабораторного корпуса КГТА имени В.А. Дегтярева.Важно отметить, что проект поддержали и партнеры академии – АО «ВНИИ «Сигнал», АО «КЭМЗ», ОАО «ЗиД», АО «ВПО Точмаш», ПАО «КМЗ», а также компании, в которых трудоустраиваются наши выпускники – это ХК «Аскона», «ВсеИнструменты.ру», ОАО «СКБ ПА» и КБ «Арматура» (филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»). Представители этих предприятий и компаний также присутствовали на мероприятии и рассказали гостям о перспективах трудоустройства, условиях труда, мерах поддержки молодых сотрудников и обозначили высокую потребность в кадрах, которых готовит Ковровская академия.Кроме этого в вузе была организована работа площадок предприятий-партнеров, где школьники и их родители могли задать свои вопросы об актуальных направлениях деятельности предприятии, возможностях карьерного роста, заработной плате и т.д.В день открытых дверей в онлайн-формате состоялось родительское собрание, где все желающие могли задать вопрос: зрители узнавали о сроках обучения, о возможности обучения людей с ОВЗ, спрашивали о специальностях, по которым будет проходить обучение, а также о документах, которые получат студенты после успешного прохождения образовательной программы.19 и 20 октября в рамках Единого дня открытых дверей также прошли классные часы в школах города Коврова на тему «Профессионалитет: ты в хорошей компании», где школьникам была презентована работа машиностроительного кластера и перспективы обучения в КГТА.Накануне Дня открытых дверей школьники города Коврова посетили предприятия нашего города, где ребятам рассказывали об особенностях работы, актуальных профессиях и карьерных возможностях.В рамках дня открытых дверей были организованы профессиональные пробы для школьников – интерактивные встречи проходили на площадках лабораторий вуза, и включали практические задания для изучения навыков и предпочтений школьников в различных видах профессиональной деятельности.Подробнее о реализации программы – на странице проекта на нашем сайте.Реклама.