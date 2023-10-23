В Муроме водитель вилочного погрузчика наехал на работницу предприятия. Заместителем Муромского...

В Муроме водитель вилочного погрузчика наехал на работницу предприятия.Заместителем Муромского городского прокурора утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя.Уголовное дело возбуждено по результатам проверки. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Как выяснилось, мужчина, управляя вилочным погрузчиком, в результате допущенных нарушений требований охраны труда на одном из промышленных предприятий Мурома, совершил наезд на работницу той же организации.«В результате женщине были причинены травмы головы, рёбер, ног, которые повлекли за собой тяжкий вред её здоровью...» - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.Теперь водитель вилочного погрузчика обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ («причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности...»)Фото: pxfuel.com