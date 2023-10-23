На сегодняшний день установка конструкции завершена, сообщили в Минздраве. Впереди – работы по благоустройству территории. Открытия новой поликлиники ждут жители десяти населенных

На сегодняшний день установка конструкции завершена, сообщили в Минздраве. Впереди – работы по благоустройству территории. Открытия новой поликлиники ждут жители десяти населенных пунктов. К учреждению прикреплены почти 8,5 тысяч человек. Пациентов будут принимать стоматологи, терапевты и акушеры-гинекологи. Как рассказали в Минздраве, все работы должны завершиться уже в декабре, до конца года поликлиника откроет свои двери.