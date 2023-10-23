Во время проведения специальной военной операции погиб рядовой из Гусь-Хрустального Андрей Хлынов.

Во время проведения специальной военной операции погиб рядовой из Гусь-Хрустального Андрей Хлынов. Об этом 21 октября рассказала городской администрации.Андрей родился в 1993 году. На СВО он служил наводчиком в мотострелковом отделении. Наш земляк до конца оставался верен воинскому долгу и умер во время выполнения боевой задачи. Рядовой награждён орденом Мужества.«Андрей Валерьевич Хлынов навсегда останется в памяти земляков настоящим Героем, защитником Родины», – говорится в сообщении пресс-службы администрации Гусь-Хрустального.