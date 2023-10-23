Многих удивило, что супруга Юрия Шатунова не появилась на сцене, хотя и пришла на мероприятие. Теперь Светлана назвала причину своего поступка.

Многих удивило, что супруга Юрия Шатунова не появилась на сцене, хотя и пришла на мероприятие. Теперь Светлана назвала причину своего поступка.Несколько дней назад, 17 октября, в московском "Крокус Сити Холле" прошел долгожданный концерт памяти легендарного артиста Юрия Шатунова. Примечательно, что этот важный для публики, коллег и близких покойного певца вечер начал активно обсуждаться задолго до назначенной даты. Да и теперь, когда мероприятие в честь 50-летия Юрия Шатунова уже отгремело, о нем не перестают говорить.Как известно, недавно новость о предстоящем концерте была омрачена громкими разборками. Их инициатором стал создатель и продюсер группы "Ласковый май". Андрей Разин не только раскритиковал идею мероприятия, но и пригрозил всем его участникам. После проклятий продюсера, как "Дни.ру" ранее, известная артистка Татьяна Буланова потребовала принять меры. Сложно сказать, были ли просьбы певицы услышаны, но концерт прошел успешно.Несмотря на то, что ничего вопиющего на мероприятии не произошло, без поводов для обсуждения не обошлось. Многие знали, что на концерте будут присутствовать родные покойного артиста, и с нетерпением ждали их появления. Но если дети Юрия Шатунова обрадовали публику своим выходом на сцену, то вдова на ней так и не показалась. Теперь Светлана решила объясниться.Оказалось, что супруга певца подготовила речь, но отказалась выходить на сцену чуть ли не в последний момент. Как пишет телеканал , у нее не хватило решимости выступить на вечере памяти. Однако сам концерт, как призналась Светлана, ей очень понравился. Шатунова выразила благодарность всем зрителям и артистам, а также попросила отнестись к ее поступку с пониманием."Надеюсь на ваше понимание и окончание пересудов по этому поводу", – обратилась к публике вдова Юрия Шатунова.