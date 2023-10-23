Владимир Киселев в статусе сенатора встретился с руководителем филиала государственного фонда «Защитники Отечества» по Владимирской области Светланой Никитиной. Фонд оказывает поддержку

Владимир Киселев в статусе сенатора встретился с руководителем филиала государственного фонда «Защитники Отечества» по Владимирской области Светланой Никитиной. Фонд оказывает поддержку участникам СВО и их семьям. Обсудили текущую работу, задачи и форматы взаимодействия. Летом был подписан договор о сотрудничестве фонда и Законодательного собрания. Владимир Киселев, член Совета Федерации от Владимирской области По поручению Валентины Ивановны