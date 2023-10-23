Молодые спортсмены из Владимирской области стали безоговорочными победителями первенства России по спортивной гимнастике среди команд юношей и юниоров.

Молодые спортсмены из Владимирской области стали безоговорочными победителями первенства России по спортивной гимнастике среди команд юношей и юниоров. Об этом сообщила регионального правительства.Соревнования состоялись в Пензе с 17 по 19 октября. На состязания прибыли свыше 180 атлетов из разных субъектов Российской Федерации.В первый день проходили квалификационные турниры. 18 числа вечером был проведён финал у юношей. А в заключительный день первенства разыграли медали в двух возрастных группах.Честь Владимирской области защищали Матвей Акиньшин, Всеволод Коротков, Егор Суков, Дмитрий Суходольский, Савелий Съедин и Артём Царев. Наши ребята оставили далеко позади остальные команды и уверенно заняли высшую ступень пьедестала.