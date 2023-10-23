Власти готовы заплатить свыше 3,3 млн рублей за проведение первоочередных противоаварийных и консервационных работ на объекте культурного наследия «Ограда Успенского собора, 1865, 1873 годы» во Владимире.

Власти готовы заплатить свыше 3,3 млн рублей за проведение первоочередных противоаварийных и консервационных работ на объекте культурного наследия «Ограда Успенского собора, 1865, 1873 годы» во Владимире. Такой контракт Министерство имущественных и земельных отношений региона разместило 20 октября.Как отметили областные СМИ, подобный лот выставляется на торгах уже в третий раз. Подрядчик должен будет выполнить ряд мероприятий, в том числе переложить часть кладки, обустроить отсечную гидроизоляцию и восстановить отделочные слои.Последний срок подачи заявок – 9 ноября 2023 года.