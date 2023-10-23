Администрация Владимира объявила торги на поставку световых объектов для оформления городских территорий к новогодним и рождественским праздникам.

Администрация Владимира объявила торги на поставку световых объектов для оформления городских территорий к новогодним и рождественским праздникам. Такая информация размещена .За украшение региональной столицы власти готовы заплатить свыше 906 тыс. рублей. В списке значатся 66 нитей красного, белого и синего цветов, 16 кронштейнов «шары на ветке» и световой арт-объект «Сердце в руках». Как сообщили местные СМИ, эту необычную композицию собираются установить на одной из главных городских улиц.