Пожар случился сегодня, 23 октября, около половины шестого утра. Загорелась квартира в доме №25 на улице Белоконской. Спасателям пришлось эвакуировать из дома 20 человек. Несмотря на то, что

Пожар случился сегодня, 23 октября, около половины шестого утра. Загорелась квартира в доме №25 на улице Белоконской. Спасателям пришлось эвакуировать из дома 20 человек. Несмотря на то, что площадь пожара составила всего 2 квадратных метра, есть пострадавший. Его спасли из горящей квартиры. Огонь тушили 24 спасателя, привлекались 7 единиц техники. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!